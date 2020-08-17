В Ужгороде усилили карантинные мероприятия

Ужгород попал в "оранжевую" зону карантина. Фото: Reuters

В Ужгороде городские власти приняли решение об усилении карантинных мероприятий.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что город попал в "оранжевую" зону карантина. Об этом сообщает пресс служба Ужгородского горсовета.

Как отмечается, увеличение количества больных коронавирусом в городе фиксируют уже две недели.

"В связи с тем, что Ужгород попал в" оранжевую "зону, отныне в городе прекращено плановые госпитализации пациентов, соответствующий приказ подготовлен управлением здравоохранения горсовета. Это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус ", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что руководителей коммунальных медучреждений обязали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в "красную зону", средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и пересмотреть запасы медикаментов.

Згальна количество больных коронавирусной инфекцией в городе составляет 1076 человек. 533 уже выздоровели, 16 человек умерли.

Количество госпитализированных с коронавирусом в Украине выросло по сравнению с маем месяцем. Из 732 человек в неделю цифра выросла до 1991.