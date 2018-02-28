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"Заплатить компенсацию должен следователь или судья" - правовед о жарке яичницы на Вечном огне

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&quot;Заплатить компенсацию должен следователь или судья&quot; - правовед о жарке яичницы на Вечном огне
Правовед: Девушку держали под стражей без решения суда около месяца. Это простое нарушение, за которое Украина действительно должна отвечать. ФОТО: newsnetwork.tv

Состав преступления в действиях Анны Синьковой есть, но Украина все равно должна выплатить ей деньги, в качестве моральной компенсации за то, что она месяц просидела в под стражей уже после решения суда.

Об этом рассказал правовед-криминолог Николай Хавронюк в комментарии Gazeta.ua.

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Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить €4 тис. киевлянке за ее арест и содержание в СИЗО после акции с жаркой яичницы на Вечном огне в парке Вечной Славы.

"Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, лицо может содержаться под стражей только в течение того срока, который определил суд. Если, например, сегодня в 19:00 завершается срок пребывания под стражей, то освобождение в 19:01 - уже будет нарушение закона. Эту девушку держали под стражей без решения суда около месяца. Это простое нарушение, за которое Украина действительно должна отвечать. Более того, надо было бы взыскать эти 4 тысячи евро с того лица, по вине которого это произошло. Или это был следователь, или должностное лицо следственного изолятора, или судья - неважно. Это возмещение морального вреда исключительно за то, что она просидела в следственном изоляторе во время досудебного расследования. А осудили ее правильно. Это преступление, за которое предусмотрена конкретная статье Уголовного кодекса, связанная с издевательством над могилой", - рассказал правовед.

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Решение Европейского суда очень четкое: он увидел преступление в действиях того лица.

"Суд пояснил, что яичница на Вечном огне - это нарушение правопорядка, за которое национальный законодатель вправе установить уголовную ответственность. Когда эта девушка сказала, что это просто газ, Европейский суд объяснил: нет, это не просто газ, это память о погибших героях, и она хранится у людей. Они погибли не напрасно", - отметил Николай Хавронюк.

В 2010 году, участвуя в перформансе, несколько человек жарили яичницу и сосиски на Вечном огне на могиле Неизвестному солдату в Киеве. Позже его участница Анна Синькова опубликовала в интернете видеоролик и объяснила, что протестует против траты драгоценного природного газа. В 2011-м активистка была арестована и провела в СИЗО 3 месяца. В том же году девушка пожаловалась в ЕСПЧ за нарушение своих прав. Суд жалобу отклонил, однако из-за того, что участница акции незаконно провела в заключении лишний месяц после вынесенного решения суда, постановил выплатить ей 4 тысячи евро.

Автор: Таисия АЛЕКСЕЕВА
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