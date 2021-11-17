Западный фронт принесет в Украину мокрый снег и осадки

18 ноября к Украине приблизится атмосферный фронт с запада.

Он принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега, который в это сезонное время - нормальное явление, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Этот мокрый снег завтра будет небольшим по территории, потому что вероятен только в северных районах - Черниговской, Киевской, Сумской областях - и в Карпатах. Но все же этот мокрый снег заявит, что с нашим климатом пока что все более менее ясно и все идет по календарю", - говорится в сообщении.

Автор: wxcharts.com Снег вероятен в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и в Карпатах

Восток, центральная часть и юг завтра еще побудут без осадков. Температура воздуха ближайшей ночью будет низкой, -3...11°С. Прошлой ночью в Киевской области наблюдалось -11°С. Завтра днем в Украине ожидается +2...8°С.

Автор: meteo.gov.ua Прошлой ночью даже на Киевщине наблюдалось 11 градусов мороза

В столице в четверг увеличится облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевской области возможен мокрый снег. Ночью около -5°С, завтра днем +3°С.

"19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной. Такой, как мы и представляем себе ноябрь - осадки и холодный порывистый ветер. Ожидается преимущественно дождь, потому что немного потеплеет, только на крайнем севере и в Карпатах - местами с мокрым снегом", - добавила синоптик.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.