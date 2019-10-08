Заместителем генпрокурора стал СБУшник, который передал НАБУ "амбарную книгу" ПР

С 2015 по 2016 годы Виктор Трепак работал первым заместителем председателя СБУ. Фото: storage1a.censor.net

Бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виктора Трепака назначили заместителем генерального прокурора.

Приказ о назначении подписал генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2008 году Трепак участвовал в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварыча. В 2009 году также принимал участие в задержании осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача.

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С 2015 по 2016 годы работал первым заместителем председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

После Революции Достоинства Трепак расследовал дело "бриллиантовых прокуроров" и передал в мае 2016 года в Национальное антикоррупционное бюро Украины документы по так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Трепак имеет часть 100-метровой квартиры в Киеве, объект незавершенного строительства на Львовщине и карабин Blaser R8 (вид оружия). Его жена имеет квартиру во Львове, дом в области, часть в квартире Киева, 4 участка в Львовской области. Также в Львовской области ей принадлежат две непринятые в эксплуатацию хозяйственные постройки.