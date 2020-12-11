Замена тренеров и онлайн-режим: "Голос страны: перезагрузка" удивил нововведениями

"Голос страны: перезагрузка" заинтриговал подробностями шоу. Фото: liveam.tv

Создатели шоу "Голос страны 2021" анонсировали изменение правил и принципов, поэтому проект получил новое название - "Голос страны: перезагрузка".

Тренерский состав изменится, сообщает пресс-служба телеканала "1 + 1".

Имена новых тренеров пока не называют.

Кастинг на участие в проектах проходит в онлайн-режиме.

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"Каждые несколько лет проект Голос страны перезагружается и меняет подход к поиску талантов и музыкального контента. Поэтому 11 сезон откроет новую эру шоу, в котором есть место только для музыки, таланта и мощных голосов. В этом году зрителей ждут сюрпризы в тренерской панели: в красные кресла сядут 4 суперзвезды, которые будут представлять 4 разные музыкальные стили. Они встретятся в музыкальном поединке, соревнуясь за уникальных самородков из всех уголков Украины и мира", - пояснил директор направления Владимир Задюк.

Кроме того, "Голос страны 2021" удивит технологическими новинками, которых не было раньше. Не последнюю роль в этом сыграла практика онлайн-эфиров в начале 2020 года.

Стартовал документальный сериал "Вспышка" о новой украинской культуре и ее современных героях. Проект выходит на YouTube-канале онлайн-журнала "Слух".