Закрытие границ для украинцев: Польша сделала обнадеживающее заявление

Польша не будет закрывать границу для Украины. Фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заверил, что границы страны остаются открытыми для украинцев, несмотря на рекомендацию Евросоюза.

Об этом заявил во время телефонного разговора с украинским коллегой Денисом Монастырским 12 ноября, сообщила пресс-служба МВД.

"Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский в ответ на обращение Дениса Монастырского заверил, что Украина останется в зеленой зоне поездок", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 12 ноября 15 стран Евросоюза остаются открытыми для граждан Украины: Греция, Латвия, Хорватия, Нидерланды, Эстония, Кипр, Швеция, Австрия, Чехия, Бельгия, Дания, Франция, Ирландия, Словакия, Испания.

Все эти страны остаются открытыми только для вакцинированных украинцев или имеющих отрицательный тест на коронавирус. Подробнее об условиях въезда в каждую из них - по ссылке.

Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также исключили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.