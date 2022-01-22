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суббота, 22 января 2022 15:51

Заканчивается регистрация участников пробного ВНО

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Заканчивается регистрация участников пробного ВНО
Сегодня, 22 января, последний день регистрации на пробное ВНО. Фото: УЦОКО

Сегодня, 22 января, последний день регистрации для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2022 года.

Об этом сообщает Украинский центр оценки качества образования.

"До 22 января желающие принять участие в пробном ВНО смогут зарегистрироваться. Для этого нужно заполнить регистрационную форму на сайте соответствующего регионального центра оценки качества образования, зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученным при регистрации, распечатать квитанцию, оплатить услугу по проведению пробного ВНО, за 5-7 дней проверить факт зачисления средств в личном кабинете участника пробного ВНО", - говорится в сообщении.

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До 10 марта в кабинетах участников пробного ВНО будут размещены приглашения с информацией о времени и месте прохождения пробного тестирования.

Пробное внешнее независимое оценивание в 2022 году стоит 213-309 грн. Стоимость устанавливают региональные отделения, сообщили 20 декабря в Украинском центре оценки качества образования.

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Дата
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