Сколько будет стоить пробное ВНО в 2022 году

Пробное внешнее независимое оценивание в 2022 году будет стоить 213-309 грн.
Стоимость будут устанавливать региональные отделения, сообщили 20 декабря в Украинском центре оценивания качества образования.
"Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам. Разбег цен связан с особенностями организации, в частности стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.п.", - говорится в сообщении.
Регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5-22 января 2022 года.
19 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание по:
- украинскому языку;
- украинскому языку и литературе.
26 марта пройдет пробное ВНО по:
- истории Украины;
- математике;
- биологии;
- географии;
- физике;
- химии;
- английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.
Платить за пробное ВНО должны родители.
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В МОН рассматривают введение платы за сдачу дополнительных предметов на внешнем независимом оценивании. Участники тестирования, желающие сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, сами будут платить за это.
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