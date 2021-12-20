Сколько будет стоить пробное ВНО в 2022 году

Платить за пробное ВНО должны родители. Фото: pixabay.com

Пробное внешнее независимое оценивание в 2022 году будет стоить 213-309 грн.

Стоимость будут устанавливать региональные отделения, сообщили 20 декабря в Украинском центре оценивания качества образования.

"Региональные центры оценивания качества образования определили стоимость проведения пробного ВНО. Она различается по регионам. Разбег цен связан с особенностями организации, в частности стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.п.", - говорится в сообщении.

Регистрация для участия в пробном ВНО продлится в течение 5-22 января 2022 года.

19 марта состоится пробное внешнее независимое оценивание по:

- украинскому языку;

- украинскому языку и литературе.

26 марта пройдет пробное ВНО по:

- истории Украины;

- математике;

- биологии;

- географии;

- физике;

- химии;

- английскому, испанскому, немецкому, французскому языках.

Платить за пробное ВНО должны родители.

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В МОН рассматривают введение платы за сдачу дополнительных предметов на внешнем независимом оценивании. Участники тестирования, желающие сдать больше тестовых предметов, чем установлено Министерством образования и науки, сами будут платить за это.