Задержали полицейского с наркотиками и "пистолетом" Януковича

Задержали копа с "пистолетом" Януковича. Фото: Национальная полиция

В Киеве задержали полицейского, который по совместительству оказался еще и наркодилером.

При обыске, кроме всего прочего, у него обнаружили пистолет, подаренный, судя по дарственной надписи, бывшему президенту Виктору Януковичу, рассказали в пресс-службе Прокуратуры города Киева.

Инспектора следственного отдела одного из управлений полиции Киева подозревали в сбыте "амфетамина" и "МДМА".

За ним следили, и 3 сентября после продажи очередной партии наркотиков, задержали. При задержании у него изъяли 40 граммов белого порошка, который, по словам самого задержанного, является кокаином. За продажу этого наркотика инспектор получил 70 тысяч гривен.

После этого правоохранители провели у полицейского дома, в автомобиле и в служебном кабинете обыск и нашли еще наркотики, оружие и более тысячи боеприпасов.

Среди найденного оружия оказался пистолет, на котором выгравировано: "Януковичу В.Ф. от министра обороны Украины Кузьмука".

Полицейскому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Раньше в Кировоградской области полицейские сообщили о подозрении бывшему работнику полиции, который в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девушку.