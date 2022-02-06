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воскресенье, 06 февраля 2022 20:12

За "Вовину тысячу" украинцы купили книг почти на 900 млн грн

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За &quot;Вовину тысячу&quot; украинцы купили книг почти на 900 млн грн
Подросткам от 14 лет разрешили получить 1000 грн. за вакцинацию и потратить на образование. Фото: pixabay

Украинцы начали получать тысячу за вакцинацию с 19 декабря 2021 г. и за это время израсходовали 2,5 млрд грн.

Больше покупали книги — потратили 885 млн грн, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В общей сложности украинцы подали уже 8,1 млн заявок на получение 1000 грн.

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По словам премьера, самым популярным запросом стали книги – 885 млн грн, кино – 568 млн грн и ж/д билеты – 284 млн грн.

Несколько недель назад людям от 60 лет разрешили тратить 1000 грн на лекарства. За это время они потратили уже 179 млн грн.

Кабинет министров распространил программу "єПідтримка" на украинцев от 14 лет. Также расширил список товаров и услуг, на которые можно потратить 1 тыс. грн за вакцинацию.

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06
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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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