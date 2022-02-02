Правительство разрешило выплату "ководной тысячи" подросткам

Студенты смогут потратить деньги на оплату общежития. Фото: pixabay.com

Кабинет министров распространил программу "єПідтримка" на украинцев от 14 лет. Также расширил список товаров и услуг, на которые можно потратить 1 тыс. грн за вакцинацию.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 февраля.

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С 7 февраля средства будут начисляться вакцинированным украинцам 14-18 лет. Несовершеннолетние граждане смогут потратить 1 тыс. грн на:

- услуги в сфере культуры,

- образование (в том числе оплату получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питания в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений),

- физическую культуру и спорт,

- осуществление внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

- приобретение книг, печатных средств массовой информации,

- товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярские изделия.

Кроме того, вакцинированным гражданам с инвалидностью 1 и 2 групп разрешил тратить "ковидную тысячу" на лекарственные средства и оплату коммунальных услуг.

Проект "єПідтримка" по выплате 1 тыс. грн за вакцинацию от Covid-19 стартовал в декабре. За эти деньги украинцы могут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на ж/д и авиаперевозки по Украине, приобрести книги. Программа будет действовать до 18 декабря 2022 года.