За тушку российского пропагандиста объявили вознаграждение

Россия вместе с оккупацией населенных пунктов традиционно привозит пропагандистов Фото: t.me/BerezaJuice

Российский пропагандист Александр Коц приехал в Киевскую область с оккупантами. Скандальный дезинформатор уже дал комментарий кремлевским СМИ. Выдал за действительность желаемые оккупантами успехи хода боевых действий в пользу РФ, промолчал, что россияне постоянно срывают передвижение по гуманитарным коридарам, похвалил ракетные удары и авианалеты на украинские города.

"Один из самых мерзких пропагандонов Кремля, Шурик Коц, сообщил, что он в Киевской области. Тому, кто поймает это животное и доставит тушку на Троещину, выставлюсь Glenfiddich 21 Years Old", - написал экснардеп Борислав Береза.

Коц выдал свою геолокацию. По идее, что с оккупантами он по меньшей мере с 7 марта. Александр Коц награжден "освещением" событий в Сирии и неоднократно брал интервью у уже ликвидированного боевика "Моторолы".

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Россия вместе с оккупацией населенных пунктов традиционно привозит пропагандистов. Пропутинские СМИ оправдывают войну России на Украине и преступления российских войск против гражданского населения.

Бывшую подконтрольную оккупантам прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую заметили в Херсонской области. "Херсонщина. Объявляется сафари на появившуюся там "няш-мяш" Наталию Поклонскую. Животное, предающее Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее участники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа", - говорится в сообщении.