Объявляется сафари - предательницу Поклонскую видели на Херсонщине

Поклонская приехала в Херсонскую область пиариться. Фото: УНИАН

Бывшую подконтрольную оккупантам прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую заметили в Херсонской области.

Об этом сообщает УНИАН.

"Херсонщина. Объявляется сафари на появившуюся там "няш-мяш" Наталию Поклонскую. Животное, предающее Украину ради квартирки в Москве, ездит с оккупантами на Херсонщину. Пока ее участники срывают эвакуацию в Сумах и Мариуполе, эта падаль лепит из себя великого филантропа", - говорится в сообщении.

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Поклонская пытается пиариться на "гуманитарной помощи". Украинцев призывают ловить ее, если увидят.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.