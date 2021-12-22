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среда, 22 декабря 2021 08:21

За сутки от Covid-19 скончались более 300 украинцев

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За сутки от Covid-19 скончались более 300 украинцев
Всего в Украине провели более 16,5 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 6 363 новых больных коронавирусом. Из них детей - 534, медработников - 208.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 623 079 человек. Умерли 93 909 пациентов, из них 301 - за последние сутки. Выздоровели 3 376 899 человек, за последние сутки - 19 494, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 81 514 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 33 856, ИФА - 7 109. Также сделали 40 549 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 16,5 млн ПЦР-тестов.

В то же время 119 129 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969. Дополнительной дозой привили 154 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1403;
Винницкая область - 251;
Волынская область - 376;
Днепропетровская область - 170;
Донецкая область - 362;
Житомирская область - 120;
Закарпатская область - 182;
Запорожская область - 392;
Ивано-Франковская область - 158;
Киевская область - 354;
Кировоградская область - 95;
Луганская область - 77;
Львовская область - 166;
Николаевская область - 219;
Одесская область - 154;
Полтавская область - 349;
Ровенская область - 244;
Сумская область - 157;
Тернопольская область - 130;
Харьковская область - 213;
Херсонская область - 121;
Хмельницкая область - 183;
Черкасская область - 309;
Черновицкая область - 87;
Черниговская область - 91.

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Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне. На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.

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22
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