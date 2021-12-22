За сутки от Covid-19 скончались более 300 украинцев

Всего в Украине провели более 16,5 млн ПЦР-тестов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 6 363 новых больных коронавирусом. Из них детей - 534, медработников - 208.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 623 079 человек. Умерли 93 909 пациентов, из них 301 - за последние сутки. Выздоровели 3 376 899 человек, за последние сутки - 19 494, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 81 514 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 33 856, ИФА - 7 109. Также сделали 40 549 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 16,5 млн ПЦР-тестов.

В то же время 119 129 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969. Дополнительной дозой привили 154 человека.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 1403;

Винницкая область - 251;

Волынская область - 376;

Днепропетровская область - 170;

Донецкая область - 362;

Житомирская область - 120;

Закарпатская область - 182;

Запорожская область - 392;

Ивано-Франковская область - 158;

Киевская область - 354;

Кировоградская область - 95;

Луганская область - 77;

Львовская область - 166;

Николаевская область - 219;

Одесская область - 154;

Полтавская область - 349;

Ровенская область - 244;

Сумская область - 157;

Тернопольская область - 130;

Харьковская область - 213;

Херсонская область - 121;

Хмельницкая область - 183;

Черкасская область - 309;

Черновицкая область - 87;

Черниговская область - 91.

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Эпидемиологическая ситуация в Украине улучшается - нет регионов в оранжевой карантинной зоне. На минувшей неделе зарегистрировали первый случай инфицирования штаммом коронавируса Omicron.