За ноябрь вакцинировали более 7 млн украинцев

В Украине за ноябрь сделали 7,05 млн прививок против Covid-19. В общем провели свыше 24,7 млн вакцинаций.

За прошедшие сутки в Украине привили 233 471 человека, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Первую дозу 30 ноября получили 76 979 человек, полностью иммунизировали - 156 492 человека. Работали 1035 мобильных бригад, 3244 пунктов прививки и 467 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркивают в Минздраве.

Вакцинировали четырьмя препаратами: Pfizer, Sinovac, Moderna и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу получили 13,4 млн человек, двумя дозами привили 11,2 млн.

В Украине 35% граждан старше 18 лет полностью вакцинированы от коронавируса. 43% из этой возрастной категории получили первую прививку.

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В Украине бустерной дозой Covid-вакцины начнут вакцинировать с января 2022 года. В то же время ВОЗ призывает сначала вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Ориентировочно третью дозу начнут колоть в январе-феврале следующего года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов.