За деньги налогоплательщиков: Зеленский ответил на петицию о "Большой стройке"

Президент поблагодарил за петицию. Фото: cost.ua

Владимир Зеленский поблагодарил всех подписантов петиции и обратился в Кабмин с просьбой разработать и претворить в жизнь механизм информирования общественности о том, откуда поступают и как используются средства на финансирование проектов строительства и реконструкции по всей Украине.

Об этом сообщается на сайте электронных петиций.

Автором петиции стал исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. Он отмечал, что чиновники часто используют строительство дорог и других объектов для самопиара. Такое же уточнение об источнике финансирования проектов могло бы решить эту проблему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн

"Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу "на средства налогоплательщиков" в соответствии с контекстом", – такое предложение опубликовал Боярчук 21 сентября.

Президент Украины петицию поддержал и предложил создать отдельный сайт, чтобы украинцы могли просматривать, на какие проекты идут налоги.

"В частности, предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств для реализации проектов программы "Большое строительство", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы", - написал Зеленский.

Программу президента "Большая стройка" объявили в марте прошлого года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, а деньги выделяют из государственного бюджета.