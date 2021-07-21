За что в Украине идет массовая травля. Самое интересное в журнале "Країна"

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 639
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 270
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 387
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1107
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 855
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
5
11
8
5
Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу
Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Именинники 22 июля: у кого сегодня день ангела и как назвать ребенка
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Лучшие фотографии среды: волонтеры ищут мины, кибер-конь в Израиле, Китай заливает дождями, спортсмены готовятся к Олимпиаде 2020
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
Кропивницкий под водой: город накрыл мощный ливень
Видео
Все видео
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей – Наталья Кривда
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Героическое спасение собаки в бурю прославило киевлянина: трогательное видео
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Невеста из Донбасса и тяжело ранен разведчик поженились в госпитале
Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор
Села Закарпатья накрыло мощными потоками с гор
Интервью
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 630
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 621
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 387
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 495
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 09:19

За что в Украине идет массовая травля. Самое интересное в журнале "Країна"

  Комментировать

Массовая травля как явление в Украину пришло относительно недавно. И тут стоит сразу отделить ее тип, который связан с национально-государственной составляющей. Травля украинофобии - естественная самозащита воюющей нации. Бойкот российских товаров, кампании против пророссийских сил - не идеологические и не нарушают свободу мысли. Это условный иммунитет, красные линии, которые нельзя переступать, потому что это угрожает самому существованию государства, - говорит "Країні" журналист Игорь ЛУБЯНОВ. - Но травля идеологическая является прямым ударом по свободе слова, образу жизни, самовыражению. Гендерная идеология так называемый культурный марксизм абсолютизирует представление о мире. Ни какой иной взгляд ее активисты не считают нормальным, потому что именно свою идеологию они ассоциируют с правами человека.

Министерство образования и науки регулярно проводит так называемую антидискриминационную экспертизу. Она представляет предложения по учебников в средней школе. Настойчиво изымает понятие о семье как брак мужчины и женщины, традиционные роли называет гендерными стереотипами. Например, в учебниках советуют избегать изображения полной семьи - отец, мать, дети. Мол, 40 процентов украинских детей происходят из неполных семей, и это их дискриминирует. Но даже в таком случае дети понимают, как должен выглядеть полноценная семья. Выступая против этого, министерство поддерживает идеологическую борьбу против крепкой семьи как "гендерного стереотипа".

 

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

"В войне с Россией победа будет наша. Иначе - поражение всего человечества"

Айдер Муждабаев, журналист

"Кому дают четыре года тюрьмы, говорю: не переживайте, режим Лукашенко загнется раньше"
Андрей ХАДАНОВИЧ, поэт

"Украина стала на скользкий "Шелковый путь"

Олег РОМАНЧУК, публицист

"Малыш родился с переломами черепа и травмой позвоночника. Расследования не было"

Вивьен АСТЕР, юрист

"Чем пренебрежительнее думаешь о деньгах, тем упорнее они к тебе идут"

Роман МАЛИНОВСКИЙ, писатель и издатель

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский пытается создать свой клан, который будет руководить страной"

"В Москве пыталась выжить. Когда вернулась, говорили:" Ты стервой стала "

Ирина ЖУРАКОВСКАЯ, писательница

"Когда-то в селе было 30 коров. Сейчас осталась одна"

Николай ПАВЛИШИН, коллекционер

"Отдавалась театру. Он в ее жизни был важнее мужчин"

Наталия КОЛЕСНІЧЕНКО-БРАТУНЬ, филолог

Подробности читайте в "Країні" от 22 июля 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За что в Украине идет массовая травля. Самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

"Посол французской песни" празднует 75 лет

Фінансист открыл континент

Террорист расстрелял 77 людей

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 18711
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10890
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 6426
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4365
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 4212
Общество
Середина лета: астролог рассказала, почему это время такое особенное
Середина лета: астролог рассказала, почему это время такое особенное
 Просмотров: 27
Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу
Улицы превратились в реки: мощный ливень накрыл Одессу
4
 Просмотров: 117
Зеленский защитил законом коренные народы
Зеленский защитил законом коренные народы Просмотров: 72
Коронавирус в Украине: где худшие показатели
Коронавирус в Украине: где худшие показатели Просмотров: 270
Кому повезет с прохладой, а где будет жара
Кому повезет с прохладой, а где будет жара Просмотров: 261
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Голосов: 56783
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть