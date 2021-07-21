За что в Украине идет массовая травля. Самое интересное в журнале "Країна"

Массовая травля как явление в Украину пришло относительно недавно. И тут стоит сразу отделить ее тип, который связан с национально-государственной составляющей. Травля украинофобии - естественная самозащита воюющей нации. Бойкот российских товаров, кампании против пророссийских сил - не идеологические и не нарушают свободу мысли. Это условный иммунитет, красные линии, которые нельзя переступать, потому что это угрожает самому существованию государства, - говорит "Країні" журналист Игорь ЛУБЯНОВ. - Но травля идеологическая является прямым ударом по свободе слова, образу жизни, самовыражению. Гендерная идеология так называемый культурный марксизм абсолютизирует представление о мире. Ни какой иной взгляд ее активисты не считают нормальным, потому что именно свою идеологию они ассоциируют с правами человека.

Министерство образования и науки регулярно проводит так называемую антидискриминационную экспертизу. Она представляет предложения по учебников в средней школе. Настойчиво изымает понятие о семье как брак мужчины и женщины, традиционные роли называет гендерными стереотипами. Например, в учебниках советуют избегать изображения полной семьи - отец, мать, дети. Мол, 40 процентов украинских детей происходят из неполных семей, и это их дискриминирует. Но даже в таком случае дети понимают, как должен выглядеть полноценная семья. Выступая против этого, министерство поддерживает идеологическую борьбу против крепкой семьи как "гендерного стереотипа".

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