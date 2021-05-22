YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей

С1 июня прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом. Фото: Reuters

С 1 июня во все без исключения видео на YouTube будет вставляться реклама.

Выплаты за рекламу будут считаться роялти, сообщили в блоге видеохостинга. Сервис планирует монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в сервисе, в том числе показывать внутри контента рекламу, или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Это соглашение не дает вам права получать какие-либо выплаты. С 1 июня любые платежи, которые вы имеете право получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между вами и YouTube, в том числе доход от функции "спонсорство", суперчата или участия в программе партнерства, будут считаться вознаграждением за использование объекта интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Также с 1 июня прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

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Видеосервис YouTube объявил о введении новой функции - проверки. Она позволит выявлять потенциальные нарушения авторских прав и рекламных интеграций еще до публикации видеороликов. Идея нововведения заключается в предупреждении пользователей о недопустимом контенте.