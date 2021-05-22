YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей

 
Ексклюзивы
1/5
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 216
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 180
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 360
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 630
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 504
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 630
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
1 Просмотров: 297
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1 Просмотров: 423
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
"Уйти от меня невозможно. Можно только умереть" - тренеру-садисту добавили еще одно обвинение
Просмотров: 1764
Фото
Все фото
13
3
28
7
5
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Титушки, куча силовиков и зажженные файеры: Медведчуку пересматривают меру пресечения
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Задержали вандала, который надругался над флагом Украины
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
Видео
Все видео
Наградили победителей Шевченковской премии
Наградили победителей Шевченковской премии
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Новый лидер - кто после второго полуфинала Евровидения покорил YouTube
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Кондуктор устроил себе дискотеку в салоне транспорта
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Ливень превратил центр города на реку: туда хлынули пернатые "жильцы"
Интервью
1/5
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 207
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 261
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 423
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 5751
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 126
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 13:34

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей

  Комментировать
YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей
С1 июня прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом. Фото: Reuters

С 1 июня во все без исключения видео на YouTube будет вставляться реклама.

Выплаты за рекламу будут считаться роялти, сообщили в блоге видеохостинга. Сервис планирует монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в сервисе, в том числе показывать внутри контента рекламу, или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Это соглашение не дает вам права получать какие-либо выплаты. С 1 июня любые платежи, которые вы имеете право получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между вами и YouTube, в том числе доход от функции "спонсорство", суперчата или участия в программе партнерства, будут считаться вознаграждением за использование объекта интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.

Также с 1 июня прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В YouTube произошел сбой

Видеосервис YouTube объявил о введении новой функции - проверки. Она позволит выявлять потенциальные нарушения авторских прав и рекламных интеграций еще до публикации видеороликов. Идея нововведения заключается в предупреждении пользователей о недопустимом контенте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «YouTube начнет вставлять рекламу во все видео и брать плату с пользователей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

Украинский язык зазвучал в величественном храме

В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Похороны композитора стали массовой акцией

Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 13923
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
День вышиванки в Верховной Раде: какими нарядами удивляли нардепы
21
 Просмотров: 9882
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 9531
Львов в вышиванках: колоритные фото
Львов в вышиванках: колоритные фото
28
 Просмотров: 5868
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 3708
Общество
День Ангела 22 мая - как поздравить именинников
День Ангела 22 мая - как поздравить именинников
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
 1 Просмотров: 180
Коронавирус в Украине: какие области отметились худшими показателями
Коронавирус в Украине: какие области отметились худшими показателями Просмотров: 513
На выходных в Украине кардинально изменится погода
На выходных в Украине кардинально изменится погода Просмотров: 288
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 3717
Больше всего комментируют
26
Зеленский оскандалился русской косовороткой на День вышиванки. Что говорят специалисты
9
"В вашу команду не собирался и не собираюсь" - Яценюк ответил Зеленскому
5
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
4
Несвежее мясо и жирные салаты - чем на самом деле кормили в столовых СССР
3
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
Голосов: 56300
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть