YouTube вводит новую функцию пользования

 
Ексклюзивы
1/5
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 72
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 378
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 630
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2745
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 297
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1458
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4347
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 3834
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 180
Фото
Все фото
6
4
3
5
11
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Какие смартфоны первыми получат доступ к интерфейсу Android 12
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Видео
Все видео
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Показали уникального мягкого работа - выдерживает давление на дне Марианской впадины
Интервью
1/5
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 630
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 513
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 972
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2853
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 180
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 27
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
четверг, 18 марта 2021 17:23

YouTube вводит новую функцию пользования

  Комментировать
YouTube вводит новую функцию пользования
YouTube вводит новую функцию пользования фото: cnet.com

Видеосервис YouTube объявил о введении новой функции - проверки. Она позволит выявлять потенциальные нарушения авторских прав и рекламных интеграций еще до публикации видеороликов.

Идея нововведения заключается в предупреждении пользователей о недопустимом контенте, информирует Pingvin.Pro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Microsoft представила новую операционную систему

Система отметит нарушение таймкодом и предложит пользователям возможные способы решения проблемы. Авторы смогут отредактировать видеоролики и обжаловать результаты, если будут считать, что система ошиблась.

Проверка будет занимать несколько минут. Сейчас эта функция не обязательно для использования. Авторы могут публиковать контент без проверок.

Компания Microsoft выпустила незапланированное обновление операционной системы Windows 10. Оно исправляет проблему, которая появилась в результате мартовского "обновления по вторникам" Patch Tuesday.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «YouTube вводит новую функцию пользования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
марта

Microsoft представила новую операционную систему

Обнаружили новый спутник Сатурна

Самое читаемое
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка
ОПЗЖ в Раде назвали террористами. Произошла драка Просмотров: 13635
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
Гороскоп на 17 марта: кому звезды предсказывают невиданный успех
 Просмотров: 12762
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 10377
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 9945
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
В Чернобыле тронулась река - невероятные фото
6
 Просмотров: 8730
Технологии
Microsoft добавила новый режим в браузер Edge
Microsoft добавила новый режим в браузер Edge Просмотров: 45
В Viber появилась новая функция
В Viber появилась новая функция Просмотров: 1872
Microsoft представила новую операционную систему
Microsoft представила новую операционную систему
 Просмотров: 729
Обнаружили новый спутник Сатурна
Обнаружили новый спутник Сатурна
 Просмотров: 108
Количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн
Количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 млн Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
4
Бывший председатель СБУ прокомментировал резонансные "пленки"
3
"Это свинство!" - на ругательство Арестовича отреагировали в "Слуге народа"
3
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
Голосов: 150
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть