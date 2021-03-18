YouTube вводит новую функцию пользования фото: cnet.com

Видеосервис YouTube объявил о введении новой функции - проверки. Она позволит выявлять потенциальные нарушения авторских прав и рекламных интеграций еще до публикации видеороликов.

Идея нововведения заключается в предупреждении пользователей о недопустимом контенте, информирует Pingvin.Pro.

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Система отметит нарушение таймкодом и предложит пользователям возможные способы решения проблемы. Авторы смогут отредактировать видеоролики и обжаловать результаты, если будут считать, что система ошиблась.

Проверка будет занимать несколько минут. Сейчас эта функция не обязательно для использования. Авторы могут публиковать контент без проверок.

Компания Microsoft выпустила незапланированное обновление операционной системы Windows 10. Оно исправляет проблему, которая появилась в результате мартовского "обновления по вторникам" Patch Tuesday.