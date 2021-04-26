В YouTube произошел сбой

В работе YouTube произошел сбой. Фото: gorodprima.ru

YouTube работает с перебоями. На это жалуются тысячи пользователей по всему миру.

Пока неизвестно, что стало причиной сбоя, пишет Daily Star.

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Согласно сообщениям пользователей, проблемы на YouTube возникли с возможностью воспроизведения видео, загрузки домашней страницы и входа в учетную запись.

Представители компании извинились за любые созданные неудобства и заявили, что работают над устранением проблем.

Администрация хостинга YouTube решила продлить введенный после протестов в Вашингтоне запрет загружать Дональдом Трампом новые ролики, а также проводить трансляции еще минимум на неделю.