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понедельник, 26 апреля 2021 17:13

В YouTube произошел сбой

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В YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой. Фото: gorodprima.ru

YouTube работает с перебоями. На это жалуются тысячи пользователей по всему миру.

Пока неизвестно, что стало причиной сбоя, пишет Daily Star.

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Согласно сообщениям пользователей, проблемы на YouTube возникли с возможностью воспроизведения видео, загрузки домашней страницы и входа в учетную запись.

Представители компании извинились за любые созданные неудобства и заявили, что работают над устранением проблем.

Администрация хостинга YouTube решила продлить введенный после протестов в Вашингтоне запрет загружать Дональдом Трампом новые ролики, а также проводить трансляции еще минимум на неделю.

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26
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