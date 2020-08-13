Взрыв на Позняках: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

Все получили наконец новые квартиры в новых домах - Зеленский. Фото: Reuters

Новые квартиры получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба президента.

"К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали. Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах ", - отметил Зеленский.

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Он добавил, что в связи с длительными бюрократическими процедурами и оформлением документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

"Помочь пострадавшим с ремонтом этих домов - обязанность местных властей", - заявил президент.

21 июня в 6-м подъезде многоэтажки на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве произошел взрыв. Рвануло в 10:07 воскресного дня, когда большинство жителей были дома. Люди выбегали на улицу в домашней одежде и ночных рубашках. Заблокированных на верхних этажах через крышу получали спасатели. 5 человек погибли, столько же оказались в больнице. 16 квартир с 4-го по 8-й этаж был разрушен, упали перекрытия. Без жилья остались 125 жителей.