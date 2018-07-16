Взрыв гранатомета "Молот": проведут анализ металла

Проведут анализ металла, из которого сделан гранатомет. Фото: НВ

Будет проведена экспертиза металла, из которого произведено ствол миномета М-15 "Молот", что разорвался на на Ровенском общевойсковом полигоне.

Это в ходе служебного расследования происшествия сказал министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

Анализ проведут на базе научно-исследовательской лаборатории Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Образцы передали в лабораторию.

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"Выводы по результатам экспертизы помогут установить объективную причину взрыва миномета", говорится в сообщении ведомства.

При проведении занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования на Ровенском общевойсковом полигоне произошел разрыв миномета. В результате погибли 3 военных, еще 9 получили ранения. Их госпитализировали в местный военный госпиталь. 3-х военных, находящихся в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, вертолетом отправили в военно-клинического центра во Львове. В Министерстве обороны Украины в качестве основной версии трагедии рассматривают нарушения мер безопасности.