Выпустили марки, посвященные Украинской революции 1917-1921 годов

Автор: vgolos.com.ua Выпустят новые марки

Сегодня, 9 июня, Укрпочта презентовала новую серию почтовых марок "Вооруженные формации Украинской революции 1917-1921 гг.".

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Торжественная церемония спецпогашения состоялась в центральной зале Национального военно-исторического музея с участием министра инфраструктуры Владимира Емельяна, генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского.

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Серию, которая увидит продолжение и в следующем году, начинают две почтовые марки "Стрелец Украинской Галицкой Армии" и "Казак конного полка Черных запорожцев".

Номинал марок - 8,00 грн. Тираж каждой марки - 130 000 экземпляров.

На Киевщине начались акции протеста против закрытия почтовых отделений на селе. Люди возмущены сокращением почтальонов. В некоторых районах области даже прибегли к перекрытию дорог.