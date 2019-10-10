Выпавший в Карпатах снег не тает

Фото: facebook.com/pg/chornogora.rescue112

В Карпатах на Западной Украине продолжает лежать снег, выпавший перед выходными.

Гора Поп Иван вся покрыта снежным покровом, а температура составляет 1 градус тепла, сообщают в группе "Черногорский горный поисково-спасательный мост" в Facebook.

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"По состоянию на 14:00, 09.10.2019 на горе Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер Северо-Западный 10 м/с, температура воздуха +1°С" ,- написали под снимками.

Осень 2019 года в Карпатах больше похожа на зиму.

7 октября, в Киеве выпал первый снег. Это видно из видео пользователей сети, которые обсуждают это событие. Утром в Киеве температура воздуха была на уровне нуля градусов.