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четверг, 05 сентября 2019 18:15

Выбрали компанию, которая проведет аудит Укроборонпрома

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Выбрали компанию, которая проведет аудит Укроборонпрома
Компания Бейкер Тилли Украина проведет аудит Укроборонпрома. Фото: Capital.ua

Аудит госконцерна Укроборонпром проведет компания Бейкер Тилли Украина.

Из бюджета были готовы выделить на аудит 32,5 млн грн, однако компания согласилась на 29,336 млн грн. В то же время единственный конкурент Эрнст энд Янг Аудиторские услуги оценивал свою работу в 29,337 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Как отмечается, консолидированный аудит Укроборонпрома не проводился ни разу. Его осуществляли только в отдельных предприятиях-участниках концерна. Вопрос проведения полного аудита Укроборонпрома стал активно обсуждаться в этом году после того, как бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского разоблачили в причастности к хищениям в оборонной сфере.

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4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Это решение принял после публикации расследования журналистов "Bihus.info", в котором они раскрыли схемы по хищению в оборонном комплексе, в которых принимал участие сын Гладковского Игорь.

Гладковский-младший вместе с сообщниками организовал поставку контрабандных деталей из России для украинской военной техники. Государственные оборонные предприятия закупали их несколько раз по завышенным ценам у фирм-прокладок. По подсчетам журналистов, они заработали не менее 250 млн грн.

В следующей серии расследования говорилось, что Гладковський старший получал "откаты" из схем сына.

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