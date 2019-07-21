Выборы в Украине: назвали количество иностранных наблюдателей

Сергей Дейнеко: "Весь состав ГПСУ несет службу в усиленном режиме". ФОТО: LIGA.net

В Украине находятся 1050 иностранных наблюдателей. Следят за ходом проведения внеочередных парламентских выборов.

Также приехали 11 иностранных журналистов, заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, сообщает 112 Украина.

"Фактов не пропуска лиц данной категории не возникало", - сказал Дейнеко.

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Весь состав ГПСУ несет службу в усиленном режиме, добавил глава Госпогранслужбы.

В Украине 21 июля проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. В Комитете избирателей уже сообщили о первых нарушениях.