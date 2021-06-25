На заседании Ученого совета Одесского национального медицинского университета под председательством ректора Валерия Запорожана подвели итоги учебного года и присвоили квалификацию специалистов и магистров 1084 выпускникам.

"Мы можем поздравить наших выпускников с получением дипломов. Многие из вас продолжат обучение в ординатуре и аспирантуре и впоследствии займут наши места. Впереди вас ждут первые пациенты, первые победы и, к сожалению, поражения перед болезнями. Ведь не в наших силах спасти всех людей от болезней. Однако в наших силах спасти их от плохих врачей. Всегда старайтесь быть не просто хорошими специалистами, старайтесь быть лучшими. Я и весь наш коллектив верим в вас и гордимся вашими успехами", – поздравил Запорожан.

В частности, на основании приказа МЗ Украины о проведении выпускных экзаменов и в соответствии с решением экзаменационной комиссии ОНМедУ решено присвоить квалификацию специалистов и магистров 767 украинским выпускникам по специальности: "лечебное дело" (555 выпускников), "педиатрия" (62), "стоматология" (90), "психология" (14), "фармация" (23), "медико-профилактическое дело" (23). Квалификацию специалистов и магистров получили также 317 иностранных выпускников по специальности "лечебное дело" (272), "стоматология" (43), "провизор" (2).

Обращаясь к выпускникам, Валерий Запорожан отметил: врач – это профессия, обучаться которой нужно в течение всей жизни. "Никогда не прекращайте учиться, верьте в себя и полностью отдавайтесь работе. Тогда вы обязательно увидите то, ради чего в эту профессию пришел каждый врач: спасенные жизни, сохраненное здоровье, благодарность в глазах родных ваших пациентов, которую не выразить словами. Этот момент стоит всех усилий", – сказал Запорожан.

Ректор также отметил, что после завершения обучения все выпускники навсегда остаются частью семьи ОНМедУ. "Одесский медуниверситет – наша альма-матер. В этих стенах вам всегда рады, здесь вас всегда ждут, здесь вами всегда будут гордиться. Я буду счастлив, если среди вас есть будущий ректор нашего университета, проректоры, деканы, заведующие кафедрами. С такой сменой нам не страшно будет уходить на пенсию".

Запорожан поздравил преподавателей с завершением учебного года и поблагодарил за работу по качественной подготовке будущих врачей: "Спасибо за работу, ответственность и любовь к нашему общему делу. Желаю хорошо отдохнуть и подойти к новому учебному году с новыми силами и креативными идеями".