"Вся суть - в человеческом материале. Нужно менять себя" - самое интересное в журнале "Країна"

После Майдана немало людей пытались что-то менять. Но им не хватало опыта и объединения. Мы научились доверять друг другу, чтобы что-то разрушить. Однако не научились объединяться, чтобы построить.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала Юлия Мостовая, журналист, главный редактор газеты "Зеркало недели".

"Чтобы реформировать, надо досконально знать что реформируешь. Не переносить кальки иностранных решений на нашу почву, где сидит миллион кулибиных. Они любую западную схему подпилят, подварят и превратят в "билетную кассу".

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Например, ввели конкурсы по западному образцу. Более-менее нормальный был в Национальном антикоррупционном бюро. К специальной антикоррупционной прокуратуре уже были вопросы. Когда дошли до Нацгентства по предотвращению коррупции и Государственному бюро расследований власть прекрасно поняла, как западные образцы можно "подчесать". Хитрость мгновенного выживание вместо ума. Любой контрольный орган превращается в кассу. Это кто сделал? Россияне, американцы, марсиане? Это мы делаем своим кадровым составом. Мало менять правила, надо менять себя", - говорит Юлия Мостовая.

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