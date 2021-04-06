ВСУ объявили сборы теробороны

ВСУ проведут сборы теробороны. Фото: Минобороны

Вооруженные силы Украины объявили о собрании территориальной обороны (ТрО). Их цель - нарастить способности соответствующих подразделений.

"Должны усовершенствовать уровень умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повысить индивидуальные навыки военнослужащих", - сообщают в Сухопутных войсках ВСУ.

В частности военные должны подготовиться, чтобы более досконально нести службу на реальных объектах:

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• в охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытии десантно-доступных участков побережья;

• выполнении задач по контролю населенных пунктов, охране органов государственной власти, критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроле населенных пунктов во время комендантского часа;

• борьбе с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконными вооруженными формированиями.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие учениях по территориальной обороне в учебном центре "Десна". Боевой подготовкой занимались также заместители председателя КГГА и главы столичных районов.