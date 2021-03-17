Япония примет участие в военных учениях в Украине

Японские военные примут участие в Си Бриз-2021. Фото: ua.news

Япония подтвердила намерение принять участие в многонациональных учениях на территории Украины Си Бриз-2021 и присоединиться к учениям совместные усилия-2021.

Об этом договорились министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны Японии Нобуо Киши, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Также главы военных ведомств договорились о проведении второго раунда российско-японских консультаций по вопросам безопасности в формате "2 на 2" осенью этого года.

Во время встречи Нобуо Киши подтвердил позицию Японии, которая уважает независимость и территориальную целостность Украины.

Украина и НАТО проведут совместные учения "Нерушимая устойчивость" (Coherent Resilience). Они запланированы на сентябрь 2021 года в Одессе.