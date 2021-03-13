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суббота, 13 марта 2021 18:09

Кличко принял участие в учениях по территориальной обороне
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Кличко прошел боевой инструктаж на полигоне центра "Десна". Фото: Facebook
Кличко прошел боевой инструктаж на полигоне центра "Десна". Фото: Facebook
Кличко прошел боевой инструктаж на полигоне центра "Десна". Фото: Facebook
Кличко прошел боевой инструктаж на полигоне центра "Десна". Фото: Facebook
Кличко прошел боевой инструктаж на полигоне центра "Десна". Фото: Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие учениях по территориальной обороне в учебном центре "Десна".

Боевой подготовкой занимались также заместители председателя КГГА и главы столичных районов. Об этом сообщил сам мэр на своей странице в Facebook.

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"Руководство города ответственное за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событий.

Мы прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", - отметил Кличко.

По его словам, такие учения будут регулярными для руководства города.

Бойцы отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила провели тактические учения с боевой стрельбой. Обучение проводились днем ​​и ночью. Бойцы, как в реальной боевой обстановке, выполнили весь комплекс необходимых, во время боя, мероприятий, а также вели огонь боевыми снарядами в условиях, приближенных к боевой обстановке.

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