Кличко принял участие в учениях по территориальной обороне

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие учениях по территориальной обороне в учебном центре "Десна".

Боевой подготовкой занимались также заместители председателя КГГА и главы столичных районов. Об этом сообщил сам мэр на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бесплатный проезд и денежное вознаграждение - украинка назвала главные привилегии службы в армии

"Руководство города ответственное за безопасность в столице. И должно быть готово к любым событий.

Мы прошли инструктаж, ознакомились с тем, как действуют отдельные воинские подразделения. Также была боевая подготовка, стрельбы. Многие из нас служили в армии, но навыки надо совершенствовать", - отметил Кличко.

По его словам, такие учения будут регулярными для руководства города.

Бойцы отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила провели тактические учения с боевой стрельбой. Обучение проводились днем ​​и ночью. Бойцы, как в реальной боевой обстановке, выполнили весь комплекс необходимых, во время боя, мероприятий, а также вели огонь боевыми снарядами в условиях, приближенных к боевой обстановке.