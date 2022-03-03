Вступление Украины в ЕС: в МИД Польши сообщили хорошие новости

Инициативу предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС поддерживают 10 стран.
Так что в ближайшем времени Украина может получить этот статус, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает RMF24.
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"Украина может стать кандидатом в ЕС завтра, послезавтра, на следующей неделе. Это вопрос политического решения со стороны ЕС. Эту инициативу поддерживают 10 стран. У меня нет информации о том, что Берлин и Париж согласятся на этот статус на данном этапе. Но мы их убедим, – сказал Пшидач.
28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС.
Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.
Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.
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