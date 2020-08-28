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пятница, 28 августа 2020 17:28

Вступительная кампания-2020: как проверить свой результат

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Вступительная кампания-2020: как проверить свой результат
Поступающие, которых рекомендовали к зачислению, должны до 31 августа 18:00 подать оригиналы документов. Фото: pexels.com

В этом году вступительная кампания в высшие учебные заведения отличается от предыдущих. Из-за пандемии будущие студенты могут подавать документы по электронной почте. Для этого нужно отсканировать документы и подтвердить их электронной подписью или отправить обычной почтой.

Проверить свой результат также можно не выходя из дома, передает BBC news.

Для того, чтобы выяснить, хватило ли выпускникам баллов для поступления, им нужно зайти на сайт ez.osvitavsim.org.ua. В электронном кабинете на сайте есть список электронных заявлений, которые подавались ими в ВУЗы. В 2020 году на бюджет можно было подать до 5 заявлений. Напротив заявления должен появиться статус "Рекомендовано к зачислению". Этот статус свидетельствует, что студент проходит на бюджет. У тех поступающих, которые никуда не прошли на бюджет, статус напротив всех заявлений останется "Допущен к конкурсу". Такие заявления автоматически примут участие в конкурсе на контракт.

Поступающие, которых рекомендовали к зачислению, должны до 31 августа 18:00 подать оригиналы документов, а именно:

- копию документа, удостоверяющего личность;

- оригинал документа об образовании и приложение к нему;

- копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

- сертификаты ВНО;

- 4 цветные фото 3Х4;

- заявление на поступление (для тех поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет).

Поступающие, которые подавали электронное заявление и получили рекомендацию к зачислению, могут сформировать заявление из кабинета. На ней должна быть электронная подпись. Заявление можно напечатать или написать собственноручно. Отправлять документы по электронной почте нужно только с использованием электронной подписи на адрес приемной комиссии учреждений, которые есть в реестре субъектов образовательной деятельности ЕДЕБО. Зачислять на бюджет будут 5 сентября.

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Если выпускник проходит на контракт, напротив таких заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и юридических лиц)". Такой статус может появиться напротив нескольких заявлений. Тогда поступающий может выбрать, куда пойдет учиться.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет каждый конкретный ВУЗ, но зачисление может продлиться и до 30 сентября. В условиях приема 2020 года нет обязательной подачи медицинской справки, но на всякий случай это желательно уточнить в приемной комиссии выбранного ВУЗа.

Работодатели готовы нанимать учащихся кассирами, официантами, продавцами-консультантами или кредитными экспертами.

В среднем студенты могут получить 7-10 тыс. грн/мес.

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