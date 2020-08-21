Работа для студентов: кому и сколько готовы платить работодатели

В среднем студенты могут получить 7-10 тыс. грн/мес. Фото: pixabay.com

Работодатели готовы нанимать учащихся кассирами, официантами, продавцами-консультантами или кредитными экспертами.

В среднем студенты могут получить 7-10 тыс. грн/мес.

По данным исследования Jooble, официантам готовы платить от 4 тыс. до 17 тыс. грн, продавцам-консультантам - от 10 тыс. до 15 тыс. грн, кассирам - от 4 тыс. до 12 тыс. грн в месяц. Те, кто знает иностранный язык, может зарабатывать больше репетитором или преподавателем английского от 10 тыс. до 25 тыс. грн в месяц, пишет "Новое время".

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Наибольшее количество предложений по работе для студентов - в Киеве, Днепре и Харькове. Меньше всего - в Черкассах, Чернигове и Ивано-Франковске.

Сами студенты чаще всего искали работу укладчиком товара, оператором колл-центра, репетитором, пешим курьером и барменом. Реже - аниматором, кассиром, продавцом-консультантом и официантом.

Если в начале года количество резюме составляла 6-8 на одну вакансию, то сейчас это 12-18 резюме. Людям становится все труднее найти работу, хотя возможности для трудоустройства есть. Но для этого нужно больше времени.