Вступил в силу закон о мобилизации резервистов. Что изменилось

Вступил в силу закон о мобилизации резервистов. Фото: nadbugom.in.ua

В пятницу 23 апреля вступил в силу закон о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки, регулирующий вопросы мобилизации резервистов в сутки.

Документ был публикуемый в издании "Голос Украины" в четверг.

Закон позволяет оперативно, в течение суток, привлечь имеющийся резерв - в случае обострения ситуации в зоне боевых действий или при нарушении границ государства. В резерв войдет небольшая группа граждан, имеющих боевой опыт.

Закон также упорядочивает воинский учет призывников, в том числе резервистов.

Правительство вводит новый электронный программный продукт - автоматизированную система "Оберег". Планируется объединить указанный электронный реестр военнослужащих с другими госреестрами.

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Также изменились наказания для призывников и военнообязанных. Так, за нарушение правил воинского учета и регулярности посещения центров комплектации резервистами им грозит штраф в 510-850 грн, за повторное нарушение - 850-1700 грн.

За нарушение мобилизационной подготовки граждан будут штрафовать на 1700-3400 грн и 3400-5100 грн - должностных лиц. Повторные нарушения грозят гражданам штрафами в 3400-5100 грн, должностным лицам - в размере 5100-8500 грн.

За умышленную порчу или потерю военно-учетных документов штрафы будут 510-850 грн, при повторных случаях - от 850 грн до 1700 грн.

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период. Закон вводит новый вид военной службы. Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в резерве и/или которые зачислены в оперативный резерв. 29 мая 2020 года Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект, предусматривающий введение призыва резервистов оперативного резерва первой очереди без объявления мобилизации. Проект предусматривает введение нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.