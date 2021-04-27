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вторник, 27 апреля 2021 18:41

Встреча Зеленского с Путиным угрожает антироссийским санкциям - политолог

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Встреча Зеленского с Путиным угрожает антироссийским санкциям - политолог
Евгений Магда: "Зеленский хочет подать эту встречу как демонстрацию собственного политического успеха". Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с кремлевским лидером для самоутверждения в собственных глазах. Такая недальновидность может поставить под вопрос российские санкции. Гарантий, что Путин будет выполнять устные договоренности, не даст никто. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

Эта встреча свидетельствует о существенном увеличении эго Зеленского, которое мешает ему быть президентом. В Кремле уже заявили, что вопрос Донбасса с Зеленским обсуждать не будут. На прошлой неделе Песков сказал, что вопрос статуса Крыма также не подлежит обсуждению. Для чего тогда Зеленскому встречаться с Путиным? Главные вопросы повестки дня двусторонних отношений - война на Донбассе и оккупация Крыма - Россия обсуждать с украинским президентом не собирается. Поэтому оснований для встречи нет.

Может ли президент страны, которая является жертвой агрессии, встречаться с агрессором?

У нас продолжается гибридная война, которая прежде всего ведется за сознание. Эту встречу можно проводить, когда четко ясно, в каком формате она будет проходить и какие последствия будет иметь. Зеленский хочет подать ее как демонстрацию собственного политического успеха. Но таким образом он разрушает "нормандский формат" и ставит под угрозу антироссийские санкции Запада. Ведь после этой встречи Россия будет заявлять, что ведет диалог с Украиной, и требовать снятия санкций. Ставка на Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. – Gazeta.ua), которому недавно предложили быть посредником и переговорах с Россией, тоже не является успешной. Израильскому лидеру сейчас невыгодно ни ссориться с Путиным, ни продвигать интересы Украины.

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Какие опасности могут быть в этой встрече?

Они очевидны еще до ее начала. Во-первых, предположим, что дата встречи определена. Российская пропаганда начинает создавать параллельную повестку дня этой встречи. И скорее всего она, к сожалению, будет успешной. Во-вторых, определено место встречи на нейтральной территории. Кто даст гарантии, что вместе с Путиным на встречу не приедут Пушилин и Пасечник (лидеры самопровозглашенных сепаратистских республик. – Gazeta.ua)? И что их не сфотографируют в одном помещении с Зеленским? Так же как когда-то сняли Олега Уруского (вице-премьер-министр Украины. – Gazeta.ua) вместе с Рамзаном Кадыровым (глава Чеченской республики РФ. – Gazeta.ua). Тогда этот хайп спустили на тормозах. Но хайп президентского уровня будет иметь другие последствия. В-третьих, кто даст гарантии, что Путин вообще будет выполнять любые договоренности? Какие у Зеленского реальные возможности, достигнув соглашения тет-а-тет, добиться его соблюдения Россией? Возможно, их видят в команде Зеленского, но я их не вижу.

Является ли инициатива Зеленского провести встречу следствием запугивания перемещением войск на границах?

Я считаю, что Зеленский с одной стороны хочет таким образом доказать всем, и себе в том числе, что он является полноценным членом президентского клуба, и ему по зубам общения с Путиным. С другой стороны, вполне возможно, что Зеленский хочет таким образом добиться встречи с Байденом. Мол, он готов встречаться и с Путиным, и с Байденом, и с любыми лидерами других государств.

Что должен требовать Зеленский, если встреча все-таки состоится?

Если подходить прагматично, то политический опыт Зеленского несовместим с опытом Путина. Они оба в разных "весовых категориях". Поэтому не представляю, как Зеленский что-то потребует. Есть еще один момент – на каком языке будут вестись переговоры? Скорее всего на русском. Российская пропаганда раздует этот факт, и на момент завершения переговоров волна "зрады" будет катиться по украинскому медиа-пространству. Поэтому вполне вероятно, что Зеленского на переговорах заставят говорить то, что захочет услышать российская сторона.

Кремль готов согласиться на предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным. Однако говорить о ситуации на востоке Украины в Кремле не желают.

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