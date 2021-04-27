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вторник, 27 апреля 2021 14:43

Путин готов встретиться с Зеленским. О Донбассе говорить не хочет

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Путин готов встретиться с Зеленским. О Донбассе говорить не хочет
Кремль обсуждает варианты с Офисом президента Украины. Фото: reuters.com

Кремль готов согласиться на предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Однако говорить о ситуации на востоке Украины не хотят, заявил российским журналистам прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Украинская правда".

"Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал Песков.

Он утверждает, что заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак постоянно контактирует с Офисом президента Украины.

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По словам прес-секретаря, "совершенно четко было изложено президентом (России. - Gazeta.ua) его отношение к инициативе поговорить, к возможному наполнению такого диалога".

"Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться, исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины", - отметил он.

Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в зоне конфликта на Донбассе. Однако он пригласил Зеленского в Москву.

Президент Украины заявил, что сначала будет говорить о завершении войны в Донбассе и отводе российских войск, а уже потом о восстановлении отношений.

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Дата
27
апреля

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