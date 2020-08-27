Вспышка коронавируса в школах: кто должен принимать решение о закрытии заведения

Все учителя и директора имеют инструкции, как действовать в условиях пандемии. Фото: pixabay

В случае вспышки коронавируса в школах учителя и директора будут действовать согласно рекомендациям санитарных врачей.

Решение о закрытии учебных заведений будут принимать врачи, об этом сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, учителя и директора имеют инструкции, как действовать.

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"Есть рекомендации санитарных врачей - проинструктированы все учителя и директора. Если есть подозрения, ребенка передают медикам и затем они дают рекомендации, в зависимости от того, какой будет ситуация", - сказал Мондриевский.

Торжественные линейки в школах столицы могут отменить, если к 1 сентября Киев окажется в оранжевой зоне эпидемиологической опасности. Если мероприятия пройдут, то только при условии социального дистанцирования и со средствами защиты.