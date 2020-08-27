В Киеве могут отменить школьные линейки 1 сентября

Торжественные линейки в школах столицы могут отменить, если к 1 сентября Киев окажется в оранжевой зоне эпидемиологической опасности.

Если торжественные мероприятия пройдут, то только при условии социального дистанцирования и со средствами защиты. Каждому участнику нужно будет обеспечить площадь в 5 м², сообщил Олег Рубан, председатель Держпродспоживслужбы Киева в интервью "Сегодня".



Автор: pixabay.com Запрет на проведение торжественных линеек не коснется школ, которые территориально находятся в желтой иле зеленой зоне

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Также в учебных заведениях ввели еще одно обязательное правило - контроль микроклимата.



"Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма – 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов", - сказал Рубан.

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Около 3,9 млн учеников пойдут в школу 1 сентября. Заведения не откроют в населенных пунктах с высоким количеством больных коронавирусом. Такие города, села и поселки попадут в красную зону. Обучение будет проходить дистанционно.