В Киеве могут отменить школьные линейки 1 сентября

Торжественные линейки в школах столицы могут отменить, если к 1 сентября Киев окажется в оранжевой зоне эпидемиологической опасности.
Если торжественные мероприятия пройдут, то только при условии социального дистанцирования и со средствами защиты. Каждому участнику нужно будет обеспечить площадь в 5 м², сообщил Олег Рубан, председатель Держпродспоживслужбы Киева в интервью "Сегодня".
"Линейки, приуроченные к первому сентября – это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям. И их можно проводить, если населенный пункт находится в зеленой или желтой зонах", отметил Рубан.
Один из важных компонентов безопасности в учебном процессе - наличие средств индивидуальной защиты.
"И ученики, и учителя должны бить обеспечены защитными масками, которые не допускают распространения возбудителя инфекции. Также в школах должен быть антисептик в достаточных количествах для частой дезинфекции рук. Нужно обучить всех своевременно и правильно им пользоваться", – добавил Рубан.
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Также в учебных заведениях ввели еще одно обязательное правило - контроль микроклимата.
"Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма – 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов", - сказал Рубан.
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Около 3,9 млн учеников пойдут в школу 1 сентября. Заведения не откроют в населенных пунктах с высоким количеством больных коронавирусом. Такие города, села и поселки попадут в красную зону. Обучение будет проходить дистанционно.
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