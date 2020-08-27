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четверг, 27 августа 2020 11:29

В Киеве могут отменить школьные линейки 1 сентября

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Торжественные линейки в школах столицы могут отменить, если к 1 сентября Киев окажется в оранжевой зоне эпидемиологической опасности.

Если торжественные мероприятия пройдут, то только при условии социального дистанцирования и со средствами защиты. Каждому участнику нужно будет обеспечить площадь в 5 м², сообщил Олег Рубан, председатель Держпродспоживслужбы Киева в интервью "Сегодня".

Автор: pixabay.com
  Запрет на проведение торжественных линеек не коснется школ, которые территориально находятся в желтой иле зеленой зоне
Запрет на проведение торжественных линеек не коснется школ, которые территориально находятся в желтой иле зеленой зоне


"Линейки, приуроченные к первому сентября – это тоже скопление людей, но они относятся к культурно-массовым мероприятиям. И их можно проводить, если населенный пункт находится в зеленой или желтой зонах", отметил Рубан.

Один из важных компонентов безопасности в учебном процессе - наличие средств индивидуальной защиты.

"И ученики, и учителя должны бить обеспечены защитными масками, которые не допускают распространения возбудителя инфекции. Также в школах должен быть антисептик в достаточных количествах для частой дезинфекции рук. Нужно обучить всех своевременно и правильно им пользоваться", – добавил Рубан.

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Также в учебных заведениях ввели еще одно обязательное правило - контроль микроклимата.

"Научно обосновано, что данный возбудитель передается в закрытых сухих и максимально влажных помещениях. Поэтому необходим контроль за микроклиматом. Норма – 40-60% влажности, а температура в помещениях должна быть не больше +20-25 градусов", - сказал Рубан.

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Около 3,9 млн учеников пойдут в школу 1 сентября. Заведения не откроют в населенных пунктах с высоким количеством больных коронавирусом. Такие города, села и поселки попадут в красную зону. Обучение будет проходить дистанционно.

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27
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Голосов: 6177
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
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