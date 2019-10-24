Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам

Хор Веревки записал новое видео. Фото: 1+1

В сети разгорается новый скандал вокруг хора Веревки. Артистам вспомнили их "миролюбивое" обращение к россиянам и Донбассу.

На канале "Свобода слова" было опубликовано видео 2014 года, на котором артисты рассказали о своих тесных связях с Россией, назвав войну на востоке Украины "политическими играми".

Так, от представителей хора звучали следующие слова:

"Мне делить с Россией нечего. То, что у нас происходят какие-то политические игры... Я не хочу вмешиваться. Я за мир".

"Я обращаюсь к русским матерям, они не хотят, чтобы их сыновья гибли на войне против своих же братьев".

"Я хочу просто мира. Давайте за мир".

"Мы были друзьями, хотим быть друзьями и будем друзьями. Давайте докажем миру: они ошибаются, что могут нас рассорить. Мир вам".

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Хор имени Веревки угодил в масштабный скандал, выступив на сцене с "Кварталом 95". Артисты спели о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, нарвавшись на критику не только рядовых граждан Украины, но и представителей власти.