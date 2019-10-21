Руководитель хора Веревки рассказал, сколько стоил скандальный номер с "Кварталом"

Зиновий Коринце рассказал, что хор часто работает по контрактам. ФОТО: ukrinform.ru

Художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Коринец согласился на участие коллектива в скандальном номере о поджоге дома екс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, поддавшись на уговоры "Квартала".

Рассказал об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же со всех стебаются. С президента, политиков. Нас попросили спеть вместе с Кварталом", — объяснил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это для него норм" - Зеленского заподозрили в причастности к скандальному номеру "Квартала 95"

Как отметил Коринец, хор часто работает по контрактам. За выступление в номере "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен. Сама же идея номера принадлежала режиссерам "Квартала".

Руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях у него не было говорить о чем-либо антиукраинском.

19 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой вместе с женской частью национального хора имени Веревки исполнил насмешливую песню про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Видео выступления опубликовали на странице студии "Квартал 95" в Youtube.