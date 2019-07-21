"Все возможно" - Разумков про должность спикера в парламенте

Дмитрий Разумков: "Сейчас проходит "третий тур" выборов". ФОТО: LIGA.net

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключает, что может занять пост спикера в новом парламенте.

Об этом он заявил журналистам перед голосованием на избирательном участке в Киеве, сообщает Украинская правда.

"Все возможно. Но об этом еще рано говорить", - ответил Разумков на вопрос корреспондентов.

В Украине начались изменения три месяца назад и сейчас проходит "третий тур" выборов, добавил политик.

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"Президент Владимир Зеленский понимал, что будет тяжело. Но не ожидал такого безразличия к исполнению своих обязанностей со стороны парламента. Поэтому нужны глобальные изменения. Национальная экономика не почувствовала потрясений от того, что проходят досрочные выборы и такую позицию поддерживают международные партнеры", - заявил Разумков.

15 сентября надо будет вносить новый бюджет на следующий год и логично, если его будет формировать новый парламент, добавил лидер "Слуги народа".

Сегодня в Украине проходят досрочные парламентские выборы. За рубежом первыми начали голосовать украинцы, проживающие в Австралии. Там избирательный участок при украинском посольстве, заработал в 01:00 по киевскому времени.