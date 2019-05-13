Вреднее чем выхлопные газы: какую опасность таят скульптуры из шин

Скульптуры из автомобильных покрышек вреднее чем выхлопные газы. Фото: Strport.ru

Ученые Международного агентства по изучению раковых заболеваний установили, что старые покрышки вреднее выхлопные газы.

Резиновые скульптуры в процессе распада загрязняют воду, воздух и почву и могут вызвать рак. В их составе более 120 вредных химических веществ, многие из которых являются сильными канцерогенами. Особенно опасны в жаркие дни, когда на покрышки попадают прямые солнечные лучи, сообщает tsn.ua.

Однако почти во всех украинских дворах до сих пор можно встретить подобные инсталляции, которые даже получили собственное название - ЖЭК-арт. Отмечается, что основные признаки ЖЭК-арта - это выбеленный бордюр, отбеленные дерева, клумбы из шин и лебеди.

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На вредность покрышек от автомобилей давно обратили внимание не только экологи, но и скульпторы. Так южнокорейский художник Чжи Ён Хо из старых шин создает сказочных и очень реалистичных животных. А серия скульптур "Мутанты" по замыслу автора демонстрирует то, что с человеком может сделать природа, если продолжить ее уничтожать.

17-19 мая во Львове на Детском фестивале на третьем этаже Дворце искусств, на ул. Коперника, 17 проходит выставка ПЭТ-арта "Почитание пластиковых бутылок". Автор - современная чешская художница Вероника Рихтерова. Организатор - Генеральное консульство Чешской Республики во Львове.