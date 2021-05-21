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пятница, 21 мая 2021 16:04

Врачи спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса

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Врачи спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса
Женщине сделали кесарево сечение. Фото: facebook.com/rsa010963

В Днепре в больнице имени Мечникова спасли роженицу с тяжелой формой коронавируса и ее новорожденную дочь.

У 35-летней Александры тяжелая форма ковидной пневмонии с обширным поражением легких. Она находилась на 35-й неделе беременности, сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко, передает УНІАН.

У ребенка было замедленное сердцебиение. Медики решили делать кесарево сечение. Операция прошла удачно. Мать и ребенок сейчас находятся в разных реанимациях на кислородной поддержке. Дочь назвали Викторией.

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"Теперь у мамы новый взгляд на жизнь. Отчаяние уже позади. Есть радость и ожидание возвращения домой", - написал медик.

В Киеве из роддома выписывают роженицу, которая заболела коронавирусом и попала в больницу с 90% поражения легких. Женщина - мать уже 14 детей.

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