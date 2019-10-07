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Врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве, оставили в должности

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Врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве, оставили в должности
Правоохранители изъяли $ 840 тыс. с банковского сейфа задержанного Фото: unian.ua

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток врачу-транслантологу Института Шалимова, задержанному при получении взятки в размере $20 тыс. за операцию по трансплантации печени.

"Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3 млн грн, но суд принял решение о ночном домашнем аресте", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Киева, пишет "Интерфакс-Украина".

Врача отстранили от должности заведующего отделением. Как врач он может продолжать проводить операции. Решается вопрос подачи апелляции на это решение суда.

Как сообщалось, завотделом трансплантации и хирургии печени Института им. Шалимова задержали в четверг во время получения взятки в размере $20 тыс. за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию. При проведении неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях было изъято предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

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Проводятся следственные действия. Правоохранители изъяли $840 тыс. из банковского сейфа задержанного.

Задержали на взятке чиновника, который за 1 млн грн обещал продать землю возле Днепра в районе Кичкас в Запорожье. Он был директором консалтинговой фирмы. Пообещал частному предпринимателю договориться с местными властями о праве на продажу земли.

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