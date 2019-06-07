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воскресенье, 09 июня 2019 18:10

Чиновник получил более миллиона гривен взятки

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Чиновник получил более миллиона гривен взятки
В Запорожье милиция и СБУ задержали взяточника землеуправителя. Фото: 1news.zp.ua

Задержали на взятке чиновника, который за 1 млн грн обещал продать землю возле Днепра в районе Кичкас в Запорожье.

Он был директором консалтинговой фирмы, пишет 1news.zp.ua. Пообещал частному предпринимателю договориться с местными властями о праве на продажу земли.

Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали его в момент получения взятки. Ее сумма составляла 1,3 млн грн.

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Собираются открыть уголовное дело по факту взяточничества и нарушения служебных полномочий.

Полиция ищет других соучастников преступления. Подозреваются в сотрудничестве с взяточником местные власти.

Начальника одного из подразделений регионального филиала Центра государственного земельного кадастра задержали в Николаеве на взятке. Чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тыс грн. За деньги обещал содействие в выделении гражданам земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию, сообщает пресс-служба СБУ.

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