Чиновник получил более миллиона гривен взятки

Задержали на взятке чиновника, который за 1 млн грн обещал продать землю возле Днепра в районе Кичкас в Запорожье.
Он был директором консалтинговой фирмы, пишет 1news.zp.ua. Пообещал частному предпринимателю договориться с местными властями о праве на продажу земли.
Сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали его в момент получения взятки. Ее сумма составляла 1,3 млн грн.
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Собираются открыть уголовное дело по факту взяточничества и нарушения служебных полномочий.
Полиция ищет других соучастников преступления. Подозреваются в сотрудничестве с взяточником местные власти.
Начальника одного из подразделений регионального филиала Центра государственного земельного кадастра задержали в Николаеве на взятке. Чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тыс грн. За деньги обещал содействие в выделении гражданам земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию, сообщает пресс-служба СБУ.
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