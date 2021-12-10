Возможны сбои в работе транспорта: объявили штормовое предупреждение

10 декабря в большинстве областей Украины ожидается туман. В западных, северных и Винницкой областях - гололед и гололедица на дорогах.

Из-за непогоды объявили первый уровень опасности, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня в Киеве и Киевской области, в северных, Винницкой и Черкасской областях гололед, на дорогах западных и северных областей гололедица. Видимость из-за тумана составит 200-500 метров, в горах - снегопады", - говорится в предупреждении.

Автор: meteo.gov.ua Почти по всей Украине объявили и уровень опасности

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане:

- снизить скорость движения;

- избегать резких маневров на дороге;

- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

В связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность.

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По состоянию на утро 10 декабря в результате ухудшения погодных условий без света осталось 107 населенных пунктов Украины. Обесточенные пункты в трех областях. Из-за дождя и порывистого ветра там сработала система автоматической защиты линий электропередач.