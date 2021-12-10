Непогода пронеслась по Украине: три области остались без света

По состоянию на утро 10 декабря в результате ухудшения погодных условий без света осталось 107 населенных пунктов Украины.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Обесточенные пункты в трех областях. Из-за дождя и порывистого ветра там сработала система автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
"К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили спасатели.
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Речь идет о населенных пунктах в областях:
- Житомирской – 40;
- Черниговский – 30;
- Киевской – 37.
В среду, 8 декабря, ледяной дождь натворил беды в Киеве - повалил деревья на дороги и автомобили. Спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий ненастья.
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