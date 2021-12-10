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пятница, 10 декабря 2021 09:31

Непогода пронеслась по Украине: три области остались без света

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Непогода пронеслась по Украине: три области остались без света
Из-за непогоды обесточили более 100 населенных пунктов в трех областях. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 10 декабря в результате ухудшения погодных условий без света осталось 107 населенных пунктов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Обесточенные пункты в трех областях. Из-за дождя и порывистого ветра там сработала система автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

"К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина экстренно предоставила электроэнергию Польше

Речь идет о населенных пунктах в областях:

- Житомирской – 40;
- Черниговский – 30;
- Киевской – 37.

В среду, 8 декабря, ледяной дождь натворил беды в Киеве - повалил деревья на дороги и автомобили. Спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий ненастья.

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Дата
10
декабря

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