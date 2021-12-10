Непогода пронеслась по Украине: три области остались без света

Из-за непогоды обесточили более 100 населенных пунктов в трех областях. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 10 декабря в результате ухудшения погодных условий без света осталось 107 населенных пунктов Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Обесточенные пункты в трех областях. Из-за дождя и порывистого ветра там сработала система автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

"К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - отметили спасатели.

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Речь идет о населенных пунктах в областях:

- Житомирской – 40;

- Черниговский – 30;

- Киевской – 37.

В среду, 8 декабря, ледяной дождь натворил беды в Киеве - повалил деревья на дороги и автомобили. Спасатели Киевской службы спасения убрали 10 локаций от последствий ненастья.