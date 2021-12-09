Ветер будет сбивать с ног: синоптики предупредили украинцев об опасности

Пятница 10 декабря в Украине будет ветреной и туманной. Фото: pixabay.com

В пятницу, 10 декабря, в Украине прогнозируется сильный ветер. Также будет туманно, возможна изморозь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Юго-восточный ветер может завтра достигать штормовых значений до 15-22 м/с. На Западе и Востоке Украины ветер будет более сдержанным, хотя и тоже порывистым", - предупредила Диденко.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей +5...9°C, на Юге +7...12°C, в Крыму до +12...15°C. Холоднее будет на Западе страны, 0…+4°C.

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Дождь и мокрый снег 10 декабря наиболее вероятны в западной части, местами в Винницкой, Житомирской, Одесской областях. Большая часть Украины от осадков воздержится.

Последний рабочий день недели в Киеве будет облачным и сырым. Осадки в столице маловероятны. Температура ожидается до +7…8°C. Однако тоже будет ветрено - сильный ветер юго-восточного направления.

Выходные в Украине, 11-12 декабря, будут тёплыми, кроме западных областей. На праздник Андрея, 13 декабря, снова похолодает.

9 декабря на севере, в Винницкой и Черкасской областях изморозь. На дорогах западных и северных областей гололедица. Поэтому в упомянутых областях и Киеве объявили желтый уровень опасности. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам и улицам.