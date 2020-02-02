ВОЗ рассказала о посылках из Китая

ВОЗ прокомментировала слухи о посылках из Китая. Фото: Корреспондент

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что получатели посылок и писем из Китая не рискуют заразиться вызывающим пневмонию коронавирусом 2019-nCoV.

"Да, это безопасно. Люди, получающие посылки из Китая, не подвержены риску заражения 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", — заверили в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Ранее в МОЗ сообщили, что возбудитель коронавируса может держаться на пористых (картон, ткань) и металлических поверхностях около трех суток, на пластиковых и стеклянных – около 60 часов. На фруктах вирионы могут держаться несколько суток, но только в том случае, если попали туда вместе с фекалиями больных людей или животных-носителей.

Поскольку транспортировка фруктов и доставка посылок занимают намного больше времени, в таких условиях у вируса нет шансов выжить.

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Напомним, в Китае зафиксировано 304 смерти от нового коронавируса.